Calciomercato Milan, sondaggio per Rabiot: ecco come stanno le cose

Calciomercato Milan, Accomando: 'Sondaggio per Rabiot, pallino di Allegri'
Il Milan avrebbe sondato il terreno per Adrien Rabiot, centrocampista dell'Olympique Marsiglia, in questi giorni di calciomercato. Il punto
Sebbene, oggi, il settore di centrocampo per il Milan sia al completo (Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana e Yunus Musah, più i nuovi Samuele Ricci, Luka Modrić e Ardon Jashari), sembra che il Diavolo stia cercando ancora un mediano in questa finestra di calciomercato.

Calciomercato Milan, si torna su Rabiot? Il punto

—  

Magari perché il futuro di Musah, richiesto da Napoli e Nottingham Forest, appare ancora in dubbio. Fatto sta che Orazio Accomando, giornalista sportivo di 'SportMediaset' esperto del settore, ha fornito una novità piuttosto interessante in merito ai movimenti, sotto traccia, dei rossoneri in questi caldi giorni di agosto.

"Il Milan sonda il terreno per Adrien Rabiot. Il centrocampista è un pallino di Massimiliano Allegri. Operazione difficile ma sondaggio c'è stato", ha scritto Accomando in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.  Allegri ha allenato Rabiot, francese classe 1995, per diversi anni alla Juventus e tra i due c'è un ottimo feeling.

Il giocatore, messo fuori rosa di recente dall'allenatore Roberto De Zerbi all'Olympique Marsiglia per una lite con il compagno di squadra Jonathan Rowe dopo l'ultima sfida a Rennes, avrebbe un accordo per liberarsi dall'OM, con cui è scadenza di contratto il 30 giugno 2026, per poco più di 10 milioni di euro. Il problema? Lo stipendio: Rabiot percepisce 3,5 milioni di euro netti a stagione che arrivano a 5 con i bonus.

