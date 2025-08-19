Calciomercato Milan, Accomando: 'Sondaggio per Rabiot, pallino di Allegri'

"Il Milan sonda il terreno per Adrien Rabiot. Il centrocampista è un pallino di Massimiliano Allegri. Operazione difficile ma sondaggio c'è stato", ha scritto Accomando in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. Allegri ha allenato Rabiot, francese classe 1995, per diversi anni alla Juventus e tra i due c'è un ottimo feeling.
Il giocatore, messo fuori rosa di recente dall'allenatore Roberto De Zerbi all'Olympique Marsiglia per una lite con il compagno di squadra Jonathan Rowe dopo l'ultima sfida a Rennes, avrebbe un accordo per liberarsi dall'OM, con cui è scadenza di contratto il 30 giugno 2026, per poco più di 10 milioni di euro. Il problema? Lo stipendio: Rabiot percepisce 3,5 milioni di euro netti a stagione che arrivano a 5 con i bonus.
