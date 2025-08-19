Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Accomando: “Okafor-Leeds, intesa. Ora le parti …”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Accomando: “Okafor-Leeds, intesa. Ora le parti …”

Noah Okafor AC Milan Milan-Bari 2-0 Coppa Italia 2025-2026
Noah Okafor lascia il Milan dopo 18 mesi complessivi di militanza rossonera per trasferirsi al Leeds United in questo calciomercato estivo
Daniele Triolo Redattore 

Manca, di fatto, soltanto l'ufficialità per il trasferimento di Noah Okafor dal Milan al Leeds United in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, venduto Okafor: va al Leeds di Farke

—  

La conferma sull'imminente cessione dell'attaccante svizzero, classe 2000, che era rientrato in estate a Milanello dopo gli ultimi mesi trascorsi in prestito al Napoli, arriva da Orazio Accomando, giornalista sportivo di 'SportMediaset' esperto del settore.

LEGGI ANCHE

"Milan e Leeds hanno raggiunto un’intesa economica per il trasferimento di Okafor. 21 milioni di euro, bonus inclusi, dopo che i rossoneri avevano rifiutato la prima offerta da 17", ha scritto Accomando in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Le parti stanno adesso lavorando agli aspetti burocratici, con qualche piccolo dettaglio da risolvere. L’attaccante ha un’intesa con il Leeds per un contratto fino al 2030".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si punta su Vlahovic? Schira: "Il giocatore ..." >>>

Okafor, che il Milan aveva prelevato per 15,5 milioni di euro dal RB Salisburgo nel calciomercato estivo 2023, lascia dunque i rossoneri dopo 18 mesi complessivi di militanza. Con uno 'score' di 54 partite disputate, 7 gol segnati e 5 assist forniti.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA