Calciomercato Milan, Accomando: “Okafor-Leeds, intesa. Ora le parti …”

"Milan e Leeds hanno raggiunto un’intesa economica per il trasferimento di Okafor. 21 milioni di euro, bonus inclusi, dopo che i rossoneri avevano rifiutato la prima offerta da 17", ha scritto Accomando in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.
"Le parti stanno adesso lavorando agli aspetti burocratici, con qualche piccolo dettaglio da risolvere. L’attaccante ha un’intesa con il Leeds per un contratto fino al 2030".
Okafor, che il Milan aveva prelevato per 15,5 milioni di euro dal RB Salisburgo nel calciomercato estivo 2023, lascia dunque i rossoneri dopo 18 mesi complessivi di militanza. Con uno 'score' di 54 partite disputate, 7 gol segnati e 5 assist forniti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA