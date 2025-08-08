Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Accomando: “Liberali oggi a Catanzaro per la firma”

Calciomercato Milan, Accomando: 'Liberali oggi a Catanzaro per la firma'
Calciomercato Milan, capitolo uscite. Operazione chiusa: Mattia Liberali è atteso oggi a Catanzaro per visite mediche e firma
Il Milan sta lavorando molto sul calciomercato anche sul fronte delle uscite. Nelle ultime ore si è chiusa anche l'operazione con il Catanzaro per il trasferimento di Mattia Liberali. L'affare, che si era bloccato per via dell'interesse del Torino e di alcuni ripensamenti interni alla dirigenza rossonera, si è sbloccato e ora il giocatore è pronto ad approdare in Calabria. Giocherà dunque in Serie B agli ordini di Alberto Aquilani, ex giocatore del Milan (tra le altre).

Operazione chiusa: Liberali al Catanzaro

La chiusura dell'operazione è stata annunciata da Orazio Accomando, esperto di calciomercato per SportMediaset, tramite il suo profilo X.

Ecco le sue parole: "Operazione chiusa: Liberali lascia il Milan. Sarà un nuovo giocatore del Catanzaro. Giocatore atteso in città per visite e firma".

La fine dell'esperienza al Milan

Si tratta di un trasferimento a titolo gratuito con il Milan che avrà il 50% della futura rivendita. In questo modo i rossoneri non perdono totalmente il controllo del giocatore. Qualora lo volessero riacquistare, dovranno versare nelle casse del Catanzaro solo la metà della cifra pattuita per un eventuale trasferimento.

A oggi, però, si conclude l'esperienza di Liberali con la maglia del Diavolo, indossata per tutta la trafila del settore giovanile a partire dal 2015. Un anno fa Mattia aveva impressionato tutti durante la pre-season sotto la guida di Fonseca, salvo poi essere gestito male dalla società che gli ha fatto fare la spola tra Primavera e Milan Futuro.

In questo modo il ragazzo non è mai riuscito a trovar continuità e, in questi ultimi giorni, ha rifiutato di rinnovare con il Milan per poi essere girato in prestito altrove. Quest'anno ha fatto anche il suo esordio in Serie A proprio con Fonseca nel match in cui si celebravano i 125 anni di storia rossonera. Era il 15 dicembre quando giocò 62 minuti in Milan-Genoa, poi terminata 0-0.

