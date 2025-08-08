Calciomercato Milan, Accomando: “Liberali oggi a Catanzaro per la firma”

Il Milan sta lavorando molto sul calciomercato anche sul fronte delle uscite. Nelle ultime ore si è chiusa anche l'operazione con il Catanzaro per il trasferimento di Mattia Liberali. L'affare, che si era bloccato per via dell'interesse del Torino e di alcuni ripensamenti interni alla dirigenza rossonera, si è sbloccato e ora il giocatore è pronto ad approdare in Calabria. Giocherà dunque in Serie B agli ordini di Alberto Aquilani, ex giocatore del Milan (tra le altre).