Calciomercato Milan – Dalla Turchia: Rebic-Besiktas in chiusura

Secondo quanto riportato da Reşat Can Özbudak, giornalista turco di SportsDigitale, Milan e Besiktas starebbero accelerando i discorsi per la cessione di Ante Rebic. Il giocatore croato avrebbe dunque accettato l'offerta del club turco e i dirigenti del Besiktas incontreranno Antonio D'Ottavio per concludere la trattativa.