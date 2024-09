Calciomercato Milan – Abraham ha scelto il suo futuro. Sarà in rossonero?

Questa sera, nella partita contro il Venezia, Tammy Abraham , ultimo acquisto del calciomercato estivo del Milan, farà il suo debutto da titolare con la maglia rossonera. L'attaccante inglese ha già fatto la sua prima apparizione con il Diavolo contro la Lazio , entrando nel secondo tempo e fornendo l' assist per il gol di Rafael Leao . L'inglese dovrà convincere già da stasera, perché un Alvaro Morata , ormai recuperato, scalpita.

Cosa farà Abraham?

Abraham è approdato al Milan solo nell'ultimo giorno di mercato, dopo essere stato a lungo un obiettivo, per tutta l'estate. Nonostante sia arrivato in prestito secco, ciò che conta è che l'attaccante inglese vede il suo futuro con la maglia rossonera e vuole conquistare la fiducia di tutto l'ambiente. Una prima opportunità importante la avrà già questa sera contro il Venezia: Fonseca ha deciso di schierarlo come centravanti titolare. LEGGI ANCHE: Milan Futuro-Ascoli, la diretta live del match >>>