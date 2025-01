BASTA, SERVE UN GRANDE ATTACCANTE! MILAN, così VAI su SESKO e lascia stare ABRAHAM!

Resta il solito interrogativo per questa squadra: bastano gli attaccanti in rosa? Il nostro Stefano Bressi fa il punto sul calciomercato del Milan parlando anche di Sesko

Milan-Cagliari 1-1, una partita difficile per i rossoneri. La squadra di Nicola si difende bene nel primo tempo e il Diavolo viene salvato da un miracolo di Mike Maignan su Felici. Nella ripresa la squadra di Conceicao parte cattiva e segna con Morata, ma poi subisce il pareggio per il doppio errore di Fofafa e Maignan sul gol di Zortea. Il problema poi nasce da lì. Conceicao punta su Abraham, cercando di dare più peso al suo attacco. L'inglese ha due palloni d'oro davanti al portiere e le spreca entrambe. Errori gravi, come quello di Pulisic, che spara in mano a Caprile da ottima posizione. Resta il solito interrogativo per questa squadra: bastano gli attaccanti in rosa? Il nostro Stefano Bressi fa il punto sul calciomercato del Milan parlando anche di Sesko. Ecco il video su 'YouTube' sul canale ufficiale di PianetaMilan.