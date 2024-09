Calciomercato Milan – Abraham convince e i rossoneri vogliono tenerlo

Tammy Abraham sembra aver conquistato tutti nel Milan, a partire dal suo allenatore Paulo Fonseca, che ha insistito per portarlo in rossonero, fino ai vertici della dirigenza del club. L’attaccante, ancora di proprietà della Roma, sta guadagnando un posto da titolare nella squadra, e a Milano si sta già valutando come mantenerlo in rossonero anche al termine della stagione. Nicolò Schira, esperto di mercato, ha scritto su X importanti aggiornamenti riguardo il definitivo passaggio di Abraham al Milan.