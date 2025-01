Niente rinnovo di contratto per Florenzi e Calabria

Jović è in partenza: qualunque squadra, a gennaio, lo vorrà non dovrà far altro che bussare alla porta del Milan. Lo cerca il Torino, ma il serbo ha richieste anche in altri campionati, in particolare dalla Turchia. Per Florenzi (attualmente infortunato) e Calabria il destino appare ormai certo. Nessun rinnovo all'orizzonte, andranno via a parametro zero. Sul capitano dei rossoneri c'è l'interesse della Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato – Milan su Kolo Muani, ma ci sono due seri ostacoli >>>