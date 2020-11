Calciomercato Milan – Abbiati: “Rinnovo Ibrahimovic? Ecco cosa penso”

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Abbiati su Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Christian Abbiati, ex giocatore e dirigente del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Abbiati si è soffermato sul rinnovo dello svedese, che ha un contratto in scadenza nel 2021.

"Differenze tra l'Ibrahimovic di oggi e quello di 10 anni fa? In campo direi uguale, e questo dice tutto. Ma mi piacerebbe essere nello spogliatoio per capire meglio in che modo sta aiutando i compagni, perché è qualcosa che da fuori si nota tantissimo. Un altro rinnovo? Vedendo come sta, voto sì".