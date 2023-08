Calciomercato Milan – Dalla Danimarca la nuova punta per Abate

Il Milan sarebbe alla ricerca di una nuova punta per Pioli. Non solo la prima squadra: la dirigenza lavora anche per la primavera di Abate. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbero fissate per domani le visite mediche del classe 2005 danese Alexander Simmelhack. Centravanti possente con i suoi 190 cm d'altezza, Simmelhack dovrebbe arrivare dal Copenaghen e andrà a integrare la formazione giovanile del Milan. Un nuovo giocatore per l'attacco del Milan di Abate dopo il saluto di Lazetic. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il Chelsea apre al prestito di Lukaku