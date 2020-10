Calciomercato Milan – A gennaio occasione Ozil dell’Arsenal

OZIL, OCCASIONE MILAN?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Escluso dalla lista Uefa, il centrocampista tedesco dell’Arsenal Mesut Ozil a gennaio potrebbe essere un’occasione per diversi club anche italiani. Tra questi anche il Milan, soprattutto se il tedesco dovesse abbassare le pretese economiche visto ad oggi percepisce un ingaggio altissimo coi Gunners.

L’indiscrezione di mercato è riportata dal sito Calciomercato.it, che rivela come Ozil possa essere una possibilità per il Milan qualora Hakan Calhanoglu, scadenza 2021 così come il tedesco, non dovesse prolungare il proprio contratto col Milan. Il Milan tuttavia farà di tutto per rinnovare con l’ex Bayer Leverkusen e difficilmente punterà sul talento di Ozil, ormai da diversi anni in evidente calo.

Attenzione però anche alle romane. La nuova proprietà della Roma potrebbe puntare su un nome di grande livello da portare in giallorosso. Pure la Lazio però, che in estate ha cercato David Silva, potrebbe decidere di regalare un colpo di spessore a Simone Inzaghi.

