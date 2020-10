Calciomercato Milan – A gennaio due innesti: ecco in che ruoli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan in vista del mercato di gennaio sta pensando di puntellare la rosa con 2 nuovi acquisti. I rossoneri, hanno un tesoretto da spendere e sarebbero intenzionati a regalare a mister Pioli dei rinforzi. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno in mente di comprare un attaccante da utilizzare come ‘vice Zlatan Ibrahimovic’ e un difensore centrale. Il tutto ovviamente sarà qualora il Milan sarà ancora in corsa in Europa League.

