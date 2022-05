Calciomercato Milan – A breve contatto con l’agente di Gabriel Jesus?

Uno dei nomi sondati dal Milan per il prossimo calciomercato è quello di Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City in uscita dal club

Uno degli obiettivi del Milan per il prossimo calciomercato estivo è certamente quello di rinforzare il reparto offensivo, visti gli acciacchi di Zlatan Ibrahimovic e di Olivier Giroud .

Fra i tanti nomi emersi nelle scorse settimane c'è anche quello di Gabriel Jesus , attaccante del Manchester City in uscita dal club allenato da Pep Guardiola .

Come riporta calciomercato.it, in questa settimana i rossoneri dovrebbero avere un nuovo contatto con l'entourage del giocatore, per capire l'effettiva possibilità di manovra.