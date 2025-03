Calciomercato Milan, 90 milioni dai riscatti: ecco la situazione ad oggi

Álvaro Morata ha un contratto con il Galatasaray fino al gennaio 2026, ma si augura che il club turco - in cui si trova benissimo - eserciti il diritto di riscatto per 8 milioni di euro. L'Empoli, invece, ha in prestito dal Milan due giocatori, il portiere Devis Vásquez e l'attaccante Lorenzo Colombo.

Calciomercato Milan, arriveranno i soldi dai riscatti? — Il colombiano ha perso il posto da titolare e il pericolo retrocessione mettono in pericolo il riscatto. Ma la cifra in ballo (circa un milione di euro) rende l'affare per i toscani conveniente a prescindere. Più lontana, invece, la possibilità che il club del Presidente Fabrizio Corsi versi nelle casse rossonere 7 milioni di euro per l'attaccante italiano.

Incerte, poi, al momento le situazioni di tre centrocampisti. Yacine Adli aveva iniziato bene la stagione alla Fiorentina. Poi qualche problema fisico, la crescita di Rolando Mandragora e l'arrivo a gennaio di Nicolò Fagioli lo hanno retrocesso nelle gerarchie di Raffaele Palladino. Non è detto, dunque, che arrivino i 10 milioni di euro pattuiti dagli accordi di inizio stagione.

L'Olympique Marsiglia valuterà a bocce ferme se investire o meno i 12 milioni di euro per rilevare il cartellino di Ismaël Bennacer, mentre sono al 50% le possibilità che il Bologna riscatti Tommaso Pobega. Un anno fa, i rossoblu si tirarono indietro per Alexis Saelemaekers: ora investiranno 12 milioni di euro per il centrocampista triestino?

Un capitolo a parte la questione Abraham-Saelemaekers — Kevin Zeroli e Marko Lazetić torneranno indietro, rispettivamente da Monza e Bačka Topola, così come Marco Pellegrino dal Club Atlético Huracan. Poi si vedrà. Capitolo a parte lo merita la questione Saelemaekers, in prestito secco alla Roma fino al prossimo 30 giugno.

Non è stato facile la scorsa estate trovare una quadra per lo scambio con Tammy Abraham (che ha fatto il percorso inverso, in direzione Milan, con la medesima formula), sia per il valore dei cartellini e per il peso a bilancio nei rispettivi club, sia perché lo stipendio dell'attaccante inglese è di gran lunga superiore.

Motivo per cui ora il Milan riporterebbe in rossonero Saelemaekers, per prenderne, sì, in esame, una cessione a titolo definitivo, ma per una cifra non inferiore ai 15-20 milioni di euro.