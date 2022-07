Calciomercato Milan – 35 milioni per De Ketelaere: la conferma | PM News

Il Milan ha rilanciato la propria offerta per Charles De Ketelaere, obiettivo prioritario del calciomercato estivo. Conferme dal Belgio

Charles De Ketelaere , obiettivo di calciomercato del Milan , sembra avvicinarsi sempre di più alla maglia rossonera. 'La Gazzetta dello Sport' ha anticipato la notizia di un rilancio del club rossonero nella sua proposta al Bruges e, in questi minuti, giungono alla nostra redazione delle conferme dal Belgio .

Per la 'rosea', il Milan avrebbe offerto 31 milioni di euro di parte fissa più 4 di bonus. Toccando, quindi, quota 35 milioni di euro, la cifra che il Bruges vorrebbe per la cessione del fantasista classe 2001. Anche se, ad onor del vero, i belgi li vorrebbero di parte fissa. Si tratta, ad ogni modo, di un rilancio importante del Diavolo, forse definitivo, per il giocatore.