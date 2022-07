Calciomercato Milan – De Ketelaere, nuovo rilancio rossonero: le cifre

Il Milan ha alzato la propria offerta per Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato dell'estate 2022. Ecco quanto proposto al Bruges

Daniele Triolo

Secondo Luca Bianchin, corrispondente de 'La Gazzetta dello Sport' per il calciomercato del Milan, il club rossonero avrebbe alzato la propria offerta al Bruges per acquistare Charles De Ketelaere, fantasista belga classe 2001 per il quale il Diavolo è in trattativa con la controparte da oltre un mese.

Finora i rossoneri avevano messo sul piatto 30 milioni di euro di base fissa più 2-3 di bonus, a fronte dei 35 di base fissa (più, ovviamente, bonus) chiesti dal Bruges. Nonostante tante chiamate, due incontri faccia a faccia e tanti contatti, le distanze erano rimaste invariate. Adesso, però, il Milan avrebbe fatto un passo importante verso il Bruges.

Calciomercato Milan, 35 milioni per De Ketelaere

Segno, evidente, di come voglia portare a casa il giocatore. Per De Ketelaere, infatti, il Milan avrebbe offerto, ora, 31 milioni di euro di base fissa + 4 di bonus. Totale, dunque, 35. Uno sforzo grande da parte del fondo Elliott, per consentire a Paolo Maldini e Frederic Massara di mettere il giocatore a disposizione di mister Stefano Pioli.

Per il collega della 'rosea', l'operazione De Ketelaere, quindi, potrebbe già essere conclusa tra stasera e domani. Non ci resta che aspettare per capire se il Bruges dirà di sì a quest'ultima proposta rossonera. Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>