Calciomercato Milan – I rossoneri aspettano il 2024 per Zaniolo?

Calciomercato Milan, si prova a prendere Zaniolo a zero?

La Roma avrebbe messo ufficialmente Zaniolo sul mercato, e per questo, fino alla fine della sessione di gennaio, il numero 22 giallorosso non verrà convocato. La Roma vorrebbe monetizzare dalla sua cessione ma per ora l'unica offerta è quella del Tottenham di un prestito con obbligo legato al piazzamento in Champions. Il Corriere della Sera scrive che il Mlan aspetterebbe il giocatore, che a giugno 2024 sarà un parametro zero. I rossoneri potrebbero quindi attendere il proseguimento della vicenda, anche se sembra probabile che Zaniolo possa cambiare aria già a gennaio. Milan, la carica di Ibrahimovic e quelle frasi di Calhanoglu >>>