Calciomercato Milan, 120 milioni di fallimenti: non si salva quasi nessuno

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle scelte di calciomercato stagionali del Milan , ha evidenziato come queste non abbiano prodotto i benefici sperati. Tutt'altro. Il club di Via Aldo Rossi ha investito 120 milioni di euro, tra calciomercato estivo 2024 e invernale 2025 , per l'acquisto di 10 giocatori , per ritrovarsi al 9° posto nella classifica di Serie A ed eliminato ai playoff di Champions League .

Calciomercato Milan, quanti flop: João Félix su tutti

Un'annata fortemente negativa, dunque, tanto dal punto di vista finanziario quanto dal punto di vista sportivo. Tanti elementi non hanno reso come ci si aspettava; altri, invece, non sono stati aiutati da un contesto difficile. Come il caso di João Félix, arrivato in pompa magna in rossonero, per volere del tecnico Sérgio Conceição, con la regia del procuratore comune Jorge Mendes: dopo un avvio incoraggiante (gol in Coppa Italia contro la Roma), l'eclissi.