Calciomercato – Mbappé vuole andare subito al Real Madrid, il PSG…

Mbappé al Real Madrid potrebbe infiammare questi ultimi giorni di calciomercato... Cristiano Ronaldo a Parigi per sostituirlo?

Kyllian Mbappé vuole infiammare il calciomercato anche nella fase finale. Dopo il trasferimento di Lionel Messi al PSG e di Romelu Lukaku al Chelsea , il francese potrebbe spostarsi in direzione Madrid . Da Parigi trapela un certo malumore del numero 10 della Francia per l'arrivo di Messi , dato che l'argentino lo oscurerebbe, facendolo di fatto diventare il terzo giocatore più rappresentativo della squadra.

Il Corriere dello Sport prova a delineare meglio la faccenda, ipotizzando eventuali colpi da parte del PSG per sostituire Mbappé in caso di partenza. L'ex Monaco ha il contratto in scadenza nel 2022 , ma ha già comunicato alla società che non ha intenzione di rinnovare. Il rischio sarebbe quindi quello di perdere a parametro zero la prossima estate uno dei giocatori più forti al mondo.

Il Real Madrid segue il francese da anni e la sensazione è che questo matrimonio prima o poi si farà. Non è da escludere che Mbappé possa andare alla corte di Florentino Perez già in questa sessione di calciomercato, lasciando spazio a Parigi per un altro colpo ad effetto. Questo colpo sarebbe Cristiano Ronaldo: dopo essersi sfogato su Instagram, il portoghese di fatto ha chiuso solo l'ipotesi Blancos, ma la sua permanenza alla Juventus non è scontata.