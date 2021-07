Calciomercato – Mbappé non rinnova con il PSG: ecco dove può andare

L'Equipe fa sapere che Kylian Mbappé non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2022: in quale club andrà a giocare il francese?

Riccardo Varotto

Kyllian Mbappé non rinnoverà il proprio contratto con il PSG e questa decisione infiammerà il calciomercato. La notizia riportata dall'Equipe è clamorosa: il giocatore avrebbe già parlato con il club francese, informandolo della propria volontà. Il contratto di Mbappé scadrà il 30 giugno 2022, quindi se qualche squadra dovesse farsi avanti potrebbe riuscire ad ottenere il giocatore ad un prezzo di saldo. O ancora meglio, a parametro zero l'anno prossimo.

L'attaccante francese però non vorrebbe lasciare Parigi già in questa sessione di mercato: la sua intenzione è quella di giocare l'ultimo anno con la maglia del Paris Saint-Germain. È inevitabile però che si inizi a guardare anche al futuro: è molto probabile che a breve inizieranno molte negoziazioni da parte delle big europee per provare ad acquistare il Campione del Mondo.

Il Real Madrid è fortemente sulle tracce di Mbappé: il giocatore vuole cambiare area perché nutre dubbi sulla competitività del PSG in Champions League. I Blancos non avrebbero questo tipo di problema: la coppa dalle grandi orecchie è di casa quando parliamo del club di Florentino Pérez. Non basta la faraonica campagna acquisti che i parigini stanno mettendo in atto per convincere Mbappé a restare: la rosa del PSG, già molto forte, è stata migliorata con gli innesti di GeorginioWijnaldum, Gigio Donnarumma e Achraf Hakimi (gli ultimi due non ancora ufficiali, ma ormai è tutto fatto).

L'ipotesi di poter accaparrarsi il giocatore a parametro zero la prossima estate fa davvero gola al Real Madrid, mentre per il PSG sarebbe una duplice mazzata: non solo i parigini perderebbero uno dei giocatori più forti al mondo, ma lo vedrebbero pure andare in una diretta rivale per la Champions League a costo zero.