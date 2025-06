Calciomercato, Maignan resta al Milan: ora ci sono due possibilità

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come sia saltato il trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea nella prima finestra del calciomercato estivo. Rossoneri e 'Blues' hanno trattato fino alle ultime ore, ma nessun tentativo dei londinesi di accaparrarsi il portiere francese alle loro condizioni è andato a buon fine.

Il Chelsea voleva Maignan subito, per il Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America, ma il Milan ha continuato ad opporsi, chiedendo più dei 18-20 milioni di euro proposti per il cartellino del classe 1995. Il Chelsea potrebbe riprovarci in estate inoltrata ma, per la 'rosea', è presumibile che l'esito resti lo stesso.