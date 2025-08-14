Calciomercato, Magni saluta il Milan: pronto per la Serie B

Pianeta Milan
Dopo una stagione divisa tra Primavera e Milan Futuro, il giovane terzino Vittorio Magni è pronto per il salto in Serie B.
Alessia Scataglini
Dopo una stagione divisa tra Primavera e Milan Futuro (con 17 presenze nella prima e 16 in Serie C), il giovane terzino Vittorio Magni è pronto per il salto in Serie B.

Magni al Cesena: Il giovane terzino del Milan va in Serie B

LEGGI ANCHE: Milan e Belgio, un legame tra storia e futuro: De Winter è il decimo ad arrivare

Il classe 2006, che può giocare sia a destra che a sinistra, è in dirittura d'arrivo al Cesena. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il giocatore, assistito dalla GR Sports di Giuseppe Riso, firmerà un contratto che lo legherà al club romagnolo per la prossima stagione, in prestito con diritto di riscatto.

