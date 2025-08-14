Dopo una stagione divisa tra Primavera e Milan Futuro (con 17 presenze nella prima e 16 in Serie C), il giovane terzino Vittorio Magni è pronto per il salto in Serie B.
Calciomercato, Magni saluta il Milan: pronto per la Serie B
Dopo una stagione divisa tra Primavera e Milan Futuro, il giovane terzino Vittorio Magni è pronto per il salto in Serie B.
Magni al Cesena: Il giovane terzino del Milan va in Serie B—
Il classe 2006, che può giocare sia a destra che a sinistra, è in dirittura d'arrivo al Cesena. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il giocatore, assistito dalla GR Sports di Giuseppe Riso, firmerà un contratto che lo legherà al club romagnolo per la prossima stagione, in prestito con diritto di riscatto.
