Calciomercato Milan, Longo ufficialmente un nuovo giocatore dell’Antequera

Samuele Longo inizia una nuova avventura in Spagna. L’Antequera Club de Fútbol ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante italiano, che ha firmato un contratto fino alla fine della stagione con un’opzione per un ulteriore anno. L’ex giocatore del Milan Futuro diventa così il quinto rinforzo del mercato invernale per il club andaluso.

Longo, 33 anni, arriva dal Milan Futuro, dove ha giocato in Serie C segnando due gol con la squadra U23 rossonera. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha fatto il suo debutto in Serie A nel maggio 2012 contro la Lazio, avviando una carriera ricca di esperienze in Italia e Spagna. Nel corso della sua carriera, ha indossato le maglie di club come Espanyol, Hellas Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Girona, Tenerife e Deportivo La Coruña.