Calciomercato – Liverpool, confermati gli addii di quattro giocatori

Il calciomercato non è ancora aperto, ma molti sono i rumor che iniziano a circolare in giro per l'Europa. Il Liverpool, attraverso il profilo ufficiale Twitter del club, ha confermato che 4 giocatori lasceranno il club durante la prossima sessione di calciomercato. Ecco il tweet.