Calciomercato – Offerta importante del Liverpool per l’ex Milan Kessié

Il calciomercato ancora non ha aperto i battenti, ma già cominciano ad esserci i primi botti importanti. A questi si potrebbe presto aggiungere anche il trasferimento dell'ex Milan Franck Kessié , corteggiato da diverso tempo dall' Inter , che comunque ancora non avrebbe fatto alcuna offerta ufficiale.

Secondo quanto riferito da 'Diario Sport', però, i nerazzurri dovranno guardarsi bene dalla concorrenza del Liverpool, che avrebbe offerto 35 milioni al Barcellona per arrivare a Franck Kessié. Non è dato sapere se i blaugrana abbiano valutato e in quali termini tale proposta, ma si tratta di una cifra comunque importante, soprattutto se si considera che l'ivoriano è arrivato in Spagna a parametro zero dopo l'esperienza al Milan. LEGGI ANCHE:Milan, il resoconto di una stagione non vissuta al massimo >>>