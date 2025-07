Calciomercato: l’ex Milan Walker al Burnley, affare in dirittura d’arrivo

Kyle Walker, ex Milan, è ad un passo dal lasciare nuovamente il Manchester City, per accasarsi al Burnley: le ultime

Kyle Walker, ex Milan, è ad un passo dal lasciare nuovamente il Manchester City, per accasarsi al Burnley. L'accordo tra i due club è nelle fasi finali, con l'affare che si dovrebbe chiudere per una cifra che potrebbe raggiungere i 5 milioni di sterline circa.