Il caso Bennacer: fuori progetto, svestito della 4 e con il Marsiglia in stallo

Alessia Scataglini 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 19:02)

Il futuro di Ismael Bennacer al Milan appare sempre più incerto, per non dire segnato. Il centrocampista algerino è ormai completamente fuori dal progetto tecnico rossonero, un dato di fatto evidenziato in modo inequivocabile dalla scelta del nuovo acquisto, Samuele Ricci, di indossare la maglia numero 4, fino alla scorsa stagione di proprietà proprio di Bennacer. Stamattina a Milanello, per i primi test fisici stagionali, si sono presentati molti giocatori, anche alcuni con un piede e mezzo fuori dal club come Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Tutti, tranne Ismael Bennacer.

Dall'uomo Scudetto al "peso": l'involuzione di Bennacer al Milan — La stagione ufficiale del Milan prenderà ufficialmente il via lunedì 7 luglio con il raduno a Milanello, ma Bennacer non sarà presente. Potrà godere di giorni extra di vacanza, un privilegio che stride con l'immagine di un tempo. Da uomo fondamentale per la conquista del 19° scudetto a un "peso" sia per le casse del club che per il nuovo tecnico: l'involuzione di Ismael è, purtroppo, sotto gli occhi di tutti.