Calciomercato, l’ex Milan Laxalt si svincola dalla Dinamo Mosca. Ora…

Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il laterale sinistro uruguayano Diego Laxalt ha rescisso il contratto con la Dinamo Mosca. Dopo quattro anni in Russia e nel campionato russo, l’ex Milan si svincola e resta in attesa di definire il proprio futuro.
Per l'ormai trentaduenne, Laxalt potrebbero riaprirsi le porte della Serie A, dove ha già giocato con Inter, Bologna, Empoli, Genoa, Torino e, naturalmente, Milan. Il terzino uruguyano dunque potrebbe diventare un interessante opportuna di mercato per le squadre italiane.
