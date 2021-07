Calciomercato – Leao, interesse del Wolverhampton: ma il Milan spara alto

Le ultime sul calciomercato del Milan. Il Wolverhampton ha messo gli occhi su Rafael Leao: i rossoneri però sparano alto sul prezzo

Il futuro di Rafael Leao è ancora tutto da scrivere. Nei suoi primi due anni al Milan, il portoghese ha spesso dimostrato una discontinuità che sta ostacolando il suo processo di crescita. I rossoneri crederanno ancora in lui? Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' il Wolverhampton ha messo nel mirino il numero 17 del Diavolo, ma c'è un ostacolo non di poco conto: il prezzo. Il Milan, infatti, per privarsi del suo attaccante chiede almeno 30 milioni di euro. Una cifra che sta frenando e non poco l'interesse dei 'Wolves'. Milan, non solo Kessie: c'è da blindare Theo Hernandez. Le ultime