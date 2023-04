Calciomercato – Lazio in Champions League? I regali per Sarri

Calciomercato, i regali alla Lazio e a Sarri

La Lazio, si legge, avrebbe intenzione di sferrare l'assalto a Piotr Zielinski e Andrea Pinamonti. Il centrocampista, vecchio pallino di Sarri, rappresenterebbe il sostituto ideale di Milinkovic, ma Lotito proverebbe ad acquistarlo a prescindere dal futuro del Sergente. Il polacco è in scadenza nel 2024 con il Napoli: per portarlo a Formello occorrerebbero 25-30 milioni di euro. Valutazione simile per Pinamonti: il Sassuolo l'ha appena riscattato per una cifra vicina ai 20 milioni, e ne chiede non meno di 25 per lasciarlo partire. La Lazio potrebbe seriamente rinforzarsi con una qualificazione in Champions. Milan, novità per il 2023-2024? Le ultime news >>>