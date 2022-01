Calciomercato Lazio – Vicina la chiusura per Casale: tutti i dettagli

Nicolò Casale prossimo colpo di calciomercato della Lazio? Molto probabile, nonostante il difensore fosse stato accostato anche al Milan

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riferito come la trattativa tra Lazio e Hellas Verona per il trasferimento di Nicolò Casale in biancoceleste stia entrando nel vivo. E che presto può persino arrivare la fumata bianca. I contatti tra i due club, infatti, sono sempre più frequenti, così come quelli tra la società capitolina e l'entourage del difensore classe 1998.

La Lazio, prima di poter operare in entrata in questo calciomercato invernale, deve risolvere il problema dell'indice di liquidità del club, attualmente negativo. Claudio Lotito, Presidente del sodalizio romano, può immettere nuovi capitali, così come fece la scorsa estate, oppure riportare l'indice in positivo attraverso qualche cessione.

Una di queste, quella di Denis Vavro al Copenhagen in prestito con diritto di riscatto, è già stata ufficializzata. Sul piede di partenza, poi, c'è Vedat Muriqi, che dovrebbe tornare al Fenerbahçe in prestito con obbligo di riscatto. La Lazio, nel frattempo, chiuderà l'arrivo di Casale, accostato anche al Milan in questi giorni, per 10 milioni di euro.

Prestito di un milione di euro, obbligo di riscatto fissato a 9: l'Hellas Verona ne avrebbe voluti 12, ma si accontenterà. Anche perché la Lazio, oltre a Casale, vorrebbe prendere dagli scaligeri anche un attaccante. Uno tra Kevin Lasagna e Nikola Kalinić, in prestito secco: il Verona non si opporrà, ma dovrà concordare l'indennizzo da ricevere dai biancocelesti. Assalto a Theo: in cambio un grande bomber? Le ultime news di mercato >>>

