Calciomercato, Lazio su Simic: ritorno in Italia per l’ex Milan?

Qualche settimana fa, lo stesso Jan Carlo Simic aveva parlato della sua esperienza in rossonero e della difficile scelta di lasciare il club: "Sono fiero di aver fatto il mio esordio con quei colori. Ma alla fine dovevo fare una scelta professionale per la mia carriera, voglio crescere. E ciò è solo possibile giocando. Penso che venire all’Anderlecht fu la decisione migliore per la mia carriera. Qui ho un minutaggio importante in campo, cosa fondamentale per la mia crescita. Sono davvero felice di essere qui."