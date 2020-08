Calciomercato Lazio – Segnali positivi per l’arrivo di David Silva

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO LAZIO – Accostato negli ultimi mesi anche al Milan, il fantasista spagnolo David Silva, classe 1986, che si svincolerà dopo dieci stagioni in Inghilterra, al Manchester City, si avvicina, invece, sempre di più alla Lazio.

David Silva, 77 gol in 434 gare con i ‘Citizens‘ nell’ultimo decennio, infatti, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, avrebbe lanciato segnali positivi al club presieduto da Claudio Lotito. David Silva sarebbe attratto dal progetto propostogli dai biancocelesti.

Aumenta la fiducia, pertanto, in casa Lazio, per chiudere al più presto l’operazione. David Silva, nella Capitale, ritroverebbe l’amico e connazionale Luis Alberto: lo aspetta un contratto di tre anni, fino al 30 giugno 2023, per un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione ed una casa in pieno centro di Roma.

A queste condizioni, ha fatto sapere, David Silva preferisce la Lazio e l’Italia alle destinazioni U.S.A., Qatar e persino al ritorno in patria, nella Liga spagnola. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓