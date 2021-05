Calciomercato Lazio – Rivoluzione a centrocampo: le ultime

Tanti movimenti nel prossimo calciomercato per la Lazio a centrocampo. Ecco chi va e chi invece resterà. Le ultime notizie.

Ancora non c'è certezza sul prossimo allenatore, ma la Lazio sicuramente dovrà fare una sessione di calciomercato importante per tornare ad alti livelli. La difesa va rinforzata, ma il centrocampo è il reparto che dovrà subire più ritocchi. Una vera e propria rivoluzione per i biancocelesti. Ecco chi va e chi resta. Partendo da Lucas Leiva, il brasiliano classe 1987 ha il contratto in scadenza nel 2022 e non dà più garanzie di continuità e rendimento. Sicuramente serve qualcuno che lo affianchi, poi non è detto che resti come vice. Per 4 milioni potrebbe essere ceduto. Verso la conferma va Gonzalo Escalante, argentino classe 1993, che ha dimostrato di essere una riserva affidabile. Non sarà riscattato invece Andreas Pereira, brasiliano classe 1996 che tornerà al Manchester United. Rinnovo in corso per Jean-Daniel Akpa Akpro, ivoriano classe 1992 che si è sempre fatto trovare pronto. Sembra invece arrivata al capolinea l'avventura biancoceleste di Marco Parolo, classe 1985 che ha il contratto in scadenza a giugno e non rinnoverà. Per quanto riguarda i big: Sergej Milinkovic-Savic è da tempo sul taccuino di molti grandi club e la sensazione è che alla fine sarà il serbo classe 1995 a decidere, ma se andrà via porterà almeno 70 milioni; discorso simile per Luis Alberto, spagnolo classe 1992. Per lui, però, il prezzo è di 50 milioni. Anche con la loro permanenza, però, il centrocampo dovrà essere rinforzato. Anche perché pure Adam Marusic, montenegrino classe 1992, ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è in bilico. Per 7 milioni potrebbe anche partire.