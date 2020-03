Calciomercato Lazio – Parolo, quasi fatta per il rinnovo: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO – Una stagione da sogno per la Lazio che si trova al secondo posto in classifica ad un solo punto dalla Juventus. A causa dell’emergenza coronavirus non si sa quale sia il destino della Serie A, ma la volontà dei biancocelesti è quella di modificare il meno possibile la rosa del prossimo anno. Per questo motivo, secondo quanto riferisce Nicolò Schira, è ormai fatta per il rinnovo di Marco Parolo, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il prolungamento fino al 2021 aspetta soltanto di essere ufficializzato.

