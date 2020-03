Calciomercato Lazio – Luis Alberto rinnova: che clausola per lo spagnolo

CALCIOMERCATO LAZIO – Una stagione da incorniciare per la Lazio che, contro tutti i pronostici, si trova a lottare per lo Scudetto con Juventus e Inter. Al momento primi in classifica, i biancocelesti stanno iniziando a lavorare per il futuro, per cercare di non perdere i propri pezzi pregiati. Uno di questi è sicuramente Luis Alberto, vero e proprio trascinatore di una squadra che ha acquisito grande consapevolezza. Il numero 10, secondo quanto riferisce ‘Il Messaggero’, è ormai ad un passo dal rinnovo, che gli permetterà di percepire un ingaggio pari a 3,5 milioni di euro. La novità sarà la clausola rescissoria all’interno del contratto, pari a 100 milioni di euro. Cifra che, in caso di cessione, non sarà incassata interamente dalla Lazio, che dovrà garantire il 30% al Liverpool, secondo gli accordi stipulati in fase d’acquisto. Intanto Ivan Gazidis può cambiare totalmente il Milan: ecco perché, continua a leggere >>>

