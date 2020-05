Calciomercato Lazio – L’annuncio di Luis Alberto sul rinnovo

CALCIOMERCATO LAZIO – Luis Alberto, centrocampista della Lazio, è stato sicuramente uno dei protagonisti principali della squadra di Simone Inzaghi, in lotta per lo Scudetto prima lo stop dovuto all’emergenza coronavirus. Lo spagnolo, in diretta Instagram con il giornalista Javier Bautista, ha dato un importante annuncio in merito al suo dibattuto rinnovo di contratto. Ecco cosa ha detto. “Fino al 2025 rimarrò qui. Se non fosse successo tutto questo caos con il coronavirus, il rinnovo sarebbe già arrivato. È uno spettacolo, mi dà molto affetto. Credo che quando sono arrivato non sapeva neanche come mi chiamassi”. Intanto il Milan continua a pensare a Mario Gotze per il prossimo anno, continua a leggere >>>

