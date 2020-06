Calciomercato Lazio – Il PSG ha pronta un’offerta per Milinkovic Savic

CALCIOMERCATO LAZIO – Stando a quanto riferito da Le10Sport, il PSG avrebbe pronta un’offerta da 60 milioni di euro per Sergej Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio.

Milinkovic Savic da tempo è un pallino di Leonardo, che vorrebbe portarlo a Parigi per rafforzare sia tecnicamente che fisicamente la mediana della sua squadra. Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste, prima di prendere qualsiasi decisione di mercato sui suoi giocatori, aspetterà di vedere come va a finire questa stagione, ossia, vuole capire se la sua squadra vincerà o meno lo Scudetto.

Da un centrocampista come Milinkovic Savic, ad un altro come Rade Krunic. Per lui, si registra l’interessamento del Torino. Il club granata, qualora non riuscisse a prendere Giacomo Bonaventura, virerebbe su Krunic. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>

