Calciomercato Lazio – Ceduto Minala in prestito: ecco dove andrà

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la cessione in prestito di Joseph Minala, che andrà in Cina al Qingdao Huanghai. Il centrocampista, in questa stagione, ha collezionato 8 presenze in Primavera e una in Coppa Italia. Ecco il comunicato dei biancocelesti:

“La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 31/12/2020, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joseph Marie Minala al club cinese Qingdao Huanghai F.C“.

