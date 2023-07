Calciomercato Lazio – Bonucci piace: si cerca l’accordo con la Juventus

Bonucci sente ancora di poter dare molto alla causa e vorrebbe far parte di Euro 2024. Non è dello stesso avviso la Juventus che ha messo fuori rosa il difensore italiano che adesso cerca riscatto in un'altra rosa. La Lazio si affiderebbe volentieri all'esperienza internazionale del calciatore e vorrebbe accaparrarselo.

D'altronde il classe '87 ha sempre militato in grandi club come Inter.Milan e proprio la Vecchia Signora. Non ha mai lasciato la Serie A e per tale motivo gli Aquilotti rappresenterebbero una grande possibilità per continuare a giocare ad alti livelli.