Calciomercato – Distanza tra Lazio ed AZ Alkmaar per l’ex Milan Kerkez

Ci sarebbe ancora distanza tra la Lazio e l'AZ Alkmaar per il possibile arrivo in biancoceleste dell'ex Milan Milos Kerkez

Uno dei più grandi rimpianti del Milan negli ultimi anni è senza dubbio quello di essersi lasciato scappare Milos Kerkez. Il giovane ungherese era arrivato per fare gavetta nella formazione Primavera, con il chiaro obiettivo di portarlo in un secondo momento in prima squadra in qualità di vice Theo Hernandez. La fretta, però, è stata cattiva consigliera. E il Diavolo ha finito per venderlo a titolo definitivo prima che il classe 2003 potesse mostrare tutto il proprio valore.