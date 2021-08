Calciomercato – L’agente di Lautaro spegne le voci: “Vuole restare all’Inter”

Le ultime sul calciomercato dell'Inter. Lautaro Martinez al Tottenham? Ci pensa l'agente dell'argentino a spegnere le voci

Dall'Inghilterra è arrivata una clamorosa indiscrezione che non può che spaventare i tifosi dell'Inter. Ci sarebbe già l'accordo con il Tottenham per la cessione di Lautaro Martinez. Dopo quella di Achraf Hakimi e quella imminente di Romelu Lukaku i nerazzurri potrebbero davvero privarsi anche del suo numero 10? Alejandro Camano, agente del giocatore, ha rilasciato queste brevi dichiarazioni riportate dal giornalista Cesar Luis Merlo: "Lautaro è felice all'Inter e in Italia, la sua decisione è di restare".