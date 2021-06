Calciomercato – La mossa di Mourinho: telefonata a Sergio Ramos / News

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato José Mourinho avrebbe contattato Sergio Ramos, accostato al Milan nei giorni scorsi

La conferenza stampa di Sergio Ramos ha chiuso definitivamente la bellissima storia d'amore con il Real Madrid, durata 16 anni. A questo punto quale sarà il futuro del classe 1986? Nei giorni scorsi, dalla Spagna, è arrivata la bomba di calciomercato su un contatto tra il Milan e il giocatore, che però chiederebbe un ingaggio monstre di 15 milioni di euro all'anno + 20 milioni alla firma. Cifre, naturalmente, fuori da ogni portata per le casse rossonere. Chissà che però il futuro di Ramos non possa comunque essere in Italia. Stando a quanto riferisce 'Calciomercato.com' José Mourinho ha contattato personalmente il difensore centrale per convincerlo ad accettare la Roma. Ma ci sono due ostacoli non di poco conto: innanzitutto la Roma non gioca né la Champions League, né l'Europa League. Inoltre, come nel caso del Milan, il lato economico pesa davvero tanto. Operazione dunque in salita, ma arriva un segnale importante da parte di Mourinho, che vuole dare un'impronta decisa alla sua nuova Roma. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime