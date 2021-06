Mercato – Dalla Spagna: Ramos ha parlato con il Milan. La richiesta

Le ultime di mercato del Milan. indiscrezione bomba che arriva dalla Spagna: ci sarebbe stato un contatto con Sergio Ramos

Dopo 16 anni Sergio Ramos ha lasciato il Real Madrid. Nella conferenza stampa d'addio, lo spagnolo ha spiegato i motivi della separazione anticipata. Una sorta di incomprensione con il club che non ha permesso il prosieguo di una delle storie d'amore più belle del calcio moderno. A questo punto è tempo di guardare avanti per il campione classe 1986, alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione. Attenzione all'indiscrezione bomba che arriva dalla Spagna: secondo quanto riferisce 'El Chiringuito TV' Sergio Ramos avrebbe parlato con il Milan. Un trasferimento che, numeri alla mano, è praticamente impossibile: l'ex capitano del Real avrebbe chiesto un biennale da 15 milioni a stagione e 20 milioni alla firma. Intanto, però, la società inizia a sondare il terreno... Gli aggiornamenti sulla trattativa per Amine Adli nella nostra esclusiva: occhio anche ad Antiste