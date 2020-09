Calciomercato – La Fiorentina punta sempre con decisione a Piatek

ULTIME NOTIZIE MERCATO – La Fiorentina ha intenzione per questo finale di calciomercato di rafforzare il proprio reparto offensivo.

A Beppe Iachini, tecnico viola, serve una prima punta con buon fiuto del gol. Ecco perché, Rocco Commisso e i suoi collaboratori, hanno individuato in Krzysztof Piatek l’uomo giusto. Ormai da settimane il club toscano è in pressing sull’Hertha Berlino per avere l’attaccante polacco. Dunque, per Piatek, dopo le esperienze con Genoa e Milan, non è da escludere un’altra squadra italiana per il suo futuro.

