Calciomercato – La Fifa limita i prestiti dalla prossima estate

CALCIOMERCATO – Dopo una riunione a Zurigo, la Fifa ha deciso di limitare i prestiti internazionali a partire dalla prossima sessione di calciomercato. Da luglio 2020, infatti, non sarà possibile tesserare in prestito un numero illimitato di giocatori di età pari o superiore a 22 anni. Ci sarà un periodo di ‘assestamento’, con un limite di 8 prestiti per la prossima stagione, che diventeranno 6 in quella 2021/2022, fino ad arrivare a 3 nel 2022/2023. Intanto Thiago Silva potrebbe ancora rinnovare con il Psg, ad un condizione però, continua a leggere >>>

