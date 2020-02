Calciomercato Milan – Thiago Silva può rinnovare con il Psg: le condizioni

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è attentissimo anche alla situazione Thiago Silva, in scadenza di contratto con il Psg il prossimo giugno. Il difensore brasiliano, emigrato in Francia proprio insieme allo svedese nel 2012, sarebbe un rinforzo straordinario per i rossoneri, che accrescerebbero in maniera esponenziale il loro coefficiente di esperienza. Se fino a qualche giorno fa il futuro di Thiago Silva sembrava segnato, adesso, secondo quanto riferisce ‘UOL Esporte’, ci sarebbe qualche spiraglio per un suo prolungamento di contratto. Questo avverrebbe però solo se Thiago Silva accettasse una riduzione del suo attuale ingaggio. Intanto ecco le parole di Andrea Pinamonti su Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android