Calciomercato – Scambio Kessié-Brozovic, possibile a certe condizioni

Dopo l'addio al Milan, con cui comunque si è lasciato abbastanza bene, senza alcun tipo di rimorso, Franck Kessié ha abbracciato il progetto del Barcellona. In Spagna, però, le cose non stanno andando come l'ivoriano avrebbe sperato e in questi primi mesi in maglia blaugrana ha raccolto più delusioni che certezze.