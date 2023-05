Calciomercato – Kerkez nel mirino del Benfica: ecco la posizione del Milan

Il Milan lo aveva prelevato direttamente in Ungheria, dal Gyor , perché il ragazzo prometteva bene e poteva essere un buon innesto anche per la prima squadra. Dopo aver giocato nella Primavera , però, il salto nella rosa di Stefano Pioli non è mai avvenuto e Milos Kerkez è stato acquisito dall' AZ Alkmaar , dove è divenuto oggetto del desiderio di tanti club in Europa.

In questo scenario potrebbe anche inserirsi il Milan, che con l'AZ Alkmaar aveva sottoscritto un diritto di prelazione per lui in caso di offerte inferiori o uguali ai 15 milioni di euro. Data la crescita esponenziale del magiaro, il Diavolo un tentativo lo potrebbe anche fare, dal momento in cui avrebbe questa opportunità non da poco. LEGGI ANCHE: Milan, previsto un incontro per un giovane bomber francese.