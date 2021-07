Calciomercato – Kaio Jorge, la richiesta del Santos: il Milan offre la metà

Le ultime sul calciomercato del Milan. I rossoneri vogliono subito Kaio Jorge, ma offrono la metà di quanto chiede il Santos

Continua il pressing del Milan per Kaio Jorge. Dopo l'arrivo di Olivier Giroud, la società non ritiene dunque terminati i movimenti di calciomercato in attacco. C'è la convinzione che il giovane talento classe 2002 possa maturare e ambientarsi al meglio arrivando subito alla corte di Stefano Pioli. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' serve che il Santos ceda all'offerta di 3 milioni di euro da parte del Milan, ma il club brasiliano continua a chiedere 6. Paolo Maldini vuole giocare sul fatto che Kaio Jorge si libererà a parametro zero da dicembre 2021. Questa può essere un'arma importante a favore del Milan. Il rinnovo di Franck Kessie procede a rilento: il Liverpool ne approfitta? Offerto un super contratto